O atacante Neymar foi homenageado pela diretoria do Santos e ganhou um busto e uma pequena estátua na Vila Belmiro.\nAs peças foram apresentadas nesta quinta-feira (30) e ficarão expostas no Memorial das Conquistas junto com uma camisa autografada pelo craque.\nA homenagem tem como objetivo valorizar a trajetória do camisa 10 no clube, em reconhecimento à sua história e ao que representa para a instituição.\nPara celebrar a inauguração, ídolos eternos do Peixe marcaram presença no evento.\nEx-jogadores como Edu, Mané Maria, Pepe, Clodoaldo, Negreiros, Abel, Lala e Maneco compareceram à solenidade, assim como familiares do atacante, o presidente Marcelo Teixeira e membros do Comitê de Gestão.\nRevelado nas categorias de base do Santos, Neymar acumula 277 partidas e 158 gols marcados pelo clube.\nCom a camisa alvinegra, o astro conquistou três Campeonatos Paulistas (2010, 2011 e 2012), uma Copa do Brasil (2010), uma Copa Libertadores (2011) e uma Recopa Sul-Americana (2012).