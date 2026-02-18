O atacante Neymar foi um dos jogadores que mandaram recado a Philippe Coutinho após o anúncio da saída do Vasco. O meia pediu para rescindir e revelou estar "muito cansado mentalmente" em uma postagem nas redes sociais.\nNos comentários, Neymar escreveu: "Cabeça boa, meu irmão, estou contigo sempre".\nCircuito Mulher Unimed: como o esporte transforma a rotina; veja como se inscrever\nNeymar e Coutinho se conhecem desde os tempos de seleção de base. São da mesma geração (1992) e disputaram juntos a Copa 2018, na Rússia.\nCuriosamente, o auge da passagem mais recente de Coutinho foi a atuação com o Vasco na goleada por 6 a 0 sobre o Santos de Neymar, que saiu de campo em lágrimas.\nMAIS RECADOS\nOutros jogadores também manifestaram apoio a Coutinho na publicação de despedida.\nO ex-volante Lucas Leiva, que jogou com Coutinho no Liverpool, mandou um "te amamos".