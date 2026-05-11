Com direito a gol de Neymar, o Santos venceu o RB Bragantino por 2 a 0 neste domingo (10), em confronto pela 15ª rodada do Brasileirão. O duelo foi o último do clube praiano na Vila Belmiro antes da convocação para a Copa do Mundo de 2026.\nOs gols da partida foram marcados pelo camisa 10 e por Adonis Frías. Com a vitória, o Santos chegou a 18 pontos na tabela, enquanto o Bragantino permaneceu com 20.\nAs equipes voltam a campo nesta semana em compromissos da Copa do Brasil: na quarta-feira (13), o Santos visita o Coritiba às 19h30 (de Brasília) e o Bragantino enfrenta o Mirassol, às 20h30.\nPRIMEIRO TEMPO\nHerrera quase enganou Diógenes. O atacante escapou pela ala direita e lançou para dentro da grande área. A bola quase encobriu o goleiro do Santos, que reagiu rápido e salvou a equipe da casa.\nAos 49 minutos, no finalzinho do primeiro tempo, Neymar tabelou com Rollheiser, recebeu perto da pequena área e cortou o marcador, finalizando no canto direito de Thiago Volpi: 1 a 0. O astro celebrou o gol ao lado da mãe, Nadine.