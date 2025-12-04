Na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, Neymar teve atuação decisiva e conduziu o Santos a uma vitória importante sobre o Juventude, nesta quarta-feira (3), por 3 a 0. O camisa 10 marcou os três gols da partida e afastou a equipe paulista da zona de rebaixamento.\nCom 44 pontos, 2 a mais do que o Vitória, o 17º colocado, o time da Baixada chega à rodada final fora do chamado Z4 e dependerá apenas de si para garantir a permanência na elite. No próximo domingo (7), enfrentará o Cruzeiro, na Vila Belmiro.\nEm Caxias do Sul, a rede foi balançada apenas na segunda etapa. Neymar abriu o caminho do triunfo aos 11 minutos, ampliou aos 20 e, de pênalti, fez seu terceiro gol aos 28.\nAgora, o craque soma oito gols no campeonato, no qual acumula apenas 19 partidas disputadas. Em sua segunda passagem pelo Santos, o jogador tem convivido com sucessivas lesões.