Neymar não foi ao gramado no primeiro treino da seleção brasileira na Granja Comary nesta quarta-feira. A atividade é fechada para a imprensa, que só consegue observar partes do campo à distância.\nA reportagem apurou que o atacante do Santos passa por avaliação física e médica, e a seleção terá um diagnóstico preciso sobre a lesão na sua panturrilha a partir desta quinta-feira. Ele deve ser preservado das atividades com bola até que isso aconteça.\nPessoas próximas a Neymar mantém a versão de que a lesão não é grave, e de que há probabilidade de que ele tenha condições de jogo no amistoso diante do Panamá, dia 31, no Maracanã.\nA possibilidade de que ela seja preservado, entretanto, também existe. É uma decisão que dependerá do diagnóstico da CBF.\nA seleção só se pronunciará após a finalização das avaliações, caso haja de fato algo fora do previsto. Caso Neymar esteja apto ou em fase final de recuperação como diagnosticado pelo Santos, ele será integrado às atividades com o restante do elenco.