Novamente afastado por uma lesão, dessa vez no menisco do joelho esquerdo, Neymar já perdeu 126 dias no Santos por causa de problemas físicos e caminha para a segunda pior temporada da carreira.
O ANO DE NEYMAR
Neymar fez sua estreia no Santos há 294 dias. Desde então, o jogador ficou fora de pouco menos que a metade deles por causa de lesões. No período, o camisa 10 teve problemas musculares na coxa e questões no joelho.
O astro só supera os próprios números acumulados no Al-Hilal, onde também sofreu com as lesões. Por lá, ele fez apenas sete jogos, marcou um gol e deu duas assistências entre 2023 e 2024.
No Santos em 2025, Neymar tem 25 jogos disputados e 20 em que não esteve presente -18 por lesão e dois por suspensão. Ele anotou sete gols e deu três assistências. Em nenhum outro ano -com exceção da temporada 23/24 no Al-Hilal- o meia-atacante teve números tão baixos.