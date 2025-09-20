Neymar não estará em campo na partida do Santos contra o São Paulo, neste domingo (21), na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. Com mais um problema muscular, algo recorrente desde seu retorno ao clube alvinegro, o camisa 10 está fora do clássico e, ao que tudo indica, da próxima convocação da seleção brasileira.\nO mais recente incômodo é no músculo reto femoral da coxa direita. De acordo com a agremiação praiana, o atacante de 33 anos deixou o treinamento de quinta-feira (18) com dores e passou no dia seguinte por exames que detectaram a lesão. O grau dessa lesão e o tempo estimado de recuperação não foram divulgados.\nO jogador enfrenta situações do tipo desde que foi recebido com festa pela torcida do Santos, no fim de janeiro, como grande reforço. Ausente de partidas importantes, como o duelo semifinal do Campeonato Paulista com o Corinthians, tem 21 participações na temporada, com seis gols e três assistências.