Neymar treinou pela primeira vez junto com todos os demais jogadores da seleção brasileira nesta quarta-feira (17), penúltima atividade da equipe antes do confronto contra o Haiti, na sexta-feira (19), na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.\nA participação do camisa 10 ocorre um dia após ele fazer seus primeiros exercícios físicos no gramado do Columbia Park, onde a seleção brasileira treina em Morristown, Nova Jersey. Na terça-feira, ele foi ao campo inicialmente de tênis e depois chuteiras. Conforme mostraram imagens divulgadas pela própria CBF (Confederação Brasileira de Futebol), ele brincou com a bola em alguns lances de habilidade, em treino que foi fechado para a imprensa.\nBrasil terá contra o Haiti combinação inédita de uniforme na Copa do Mundo\nAntes da atividade desta quarta, o craque foi aplaudido por seus companheiros e depois passou por uma espécie de batismo, como uma forma de celebrar seu retorno às atividades. Os atletas formaram um corredor, pelo qual o camisa 10 passou e levou alguns tapas na cabeça. Aniversariante na última semana, Carlo Ancelotti passou pelo mesmo ritual.