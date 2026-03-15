Voltando a atuar após mais de duas semanas longe dos gramados, Neymar tentou, mas pouco conseguiu fazer durante o empate de 1 a 1 entre Santos e Corinthians, válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro, diante de 15 mil torcedores.\nFoi a última oportunidade do camisa 10 do alvinegro praiano de mostrar seu futebol antes da convocação de Carlo Ancelotti para os amistosos da seleção brasileira contra França e Croácia nos dias 26 e 31 de março.\nO italiano anuncia a lista com os convocados nesta segunda-feira (16), a partir das 14h (horário de Brasília), na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no Rio de Janeiro. Será a última chamada antes da convocação final para a Copa do Mundo.\nLonge da melhor forma física depois de ser poupado nas últimas rodadas para evitar novas lesões, Neymar se apresentou para o jogo em diversos momentos da partida e também buscou servir os companheiros com alguns passes, mas com a maior parte das tentativas frustradas pela defesa adversária.