O Santos jogou mal e só empatou em 1 a 1 com o Fortaleza neste sábado (1º), na Vila Belmiro, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.\nO Peixe até melhorou com as entradas de Robinho Jr, e, principalmente, Neymar, no segundo tempo, mas só conseguiu empatar.\nO Fortaleza jogou melhor na etapa inicial e fez 1 a 0 com Bareiro e ainda teve um segundo gol anulado por impedimento. No segundo tempo, Adonis Frías empatou e o 1 a 1 foi o resultado final.\nNeymar jogou mais de 30 minutos, enquanto a previsão era de 15 ou 20. A necessidade da partida fez o camisa 10 atuar por mais tempo após a recuperação da lesão na coxa direita.\nCom o empate, o Santos segue na 16ª colocação, agora com 33 pontos, a dois do Vitória, que perdeu para o Cruzeiro é o primeiro no Z4. O Fortaleza é o 18º, com 28.\nEsse foi mais um tropeço santista na Vila Belmiro contra equipes que também brigam contra o rebaixamento. O Peixe de Vojvoda já havia perdido para o Vitória.