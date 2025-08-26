A NFL anunciou na manhã desta terça-feira (26) um acordo longevo com a Globo para a transmissão de jogos no Brasil a partir da temporada de 2025.\nA parceria será válida por "muitos anos", de acordo com a liga de futebol americano, que não deu mais detalhe sobre a duração do contrato.\nLeia também\n+Vila Nova antecipa chegada de Enzo Bizzotto, filho de ídolo do Goiás\nO anúncio afirma que a Globo vai virar "a casa oficial da NFL no Brasil". As transmissões serão feitas nos canais da TV paga e nas plataformas digitais.\nO acordo prevê a exibição de partidas de pré-temporada, temporada regular e playoffs, além do Super Bowl.\nEstá inclusa também a transmissão do São Paulo Game deste ano, entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs. O duelo, o segundo da liga em território brasileiro, será disputado em 5 de setembro, novamente no estádio do Corinthians.