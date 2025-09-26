A NFL anunciou nesta sexta-feira (26) que realizará um jogo no Maracanã, no Rio de Janeiro, em 2026. Os times envolvidos e a data da partida ainda não foram oficializados.\nO acordo prevê a realização de ao menos três jogos da temporada regular no Rio de Janeiro nos próximos cinco anos. O primeiro duelo acontecerá já no ano que vem.\nSerá a primeira vez que o Maracanã receberá partidas de futebol americano. Além do Rio de Janeiro, a NFL levará, em 2026, um jogo para Melbourne, na Austrália.\n"Estamos ansiosos para trabalhar próximos aos nossos parceiros municipais e estaduais no Rio, no histórico Maracanã, aprofundando nossos laços com dezenas de milhões de fãs no Brasil e em toda América do Sul", disse Roger Goodell, comissário da NFL.\n"A parceria em múltiplos anos da NFL com o Rio é o casamento perfeito. Será um evento histórico com jogos da NFL no calendário oficial da cidade. Estou entusiasmado para ver uma partida de futebol americano no Maracanã, o templo mais icônico do futebol mundial", reforçou Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro.