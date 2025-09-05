A NFL segue apostando no Brasil como um 'mini Super Bowl' e, segundo diretores da organização, veio "para ficar''. O segundo São Paulo Game repete a fórmula do principal evento da maior liga de futebol americano do mundo tanto dentro quanto fora de campo.\n"A partida se tornou um mini Super Bowl. Tudo ao redor, a emoção, as celebridades, a conversa, o show do intervalo, a produção, está ficando maior e melhor a cada ano", afirmou Gerrit Meier, diretor internacional da NFL, em evento de abertura realizado no centro de São Paulo nesta semana.\nLeia também\n+STJD revê penas, e ex-Vila Nova e outros dois jogadores, punidos por manipulação de jogos, podem voltar a jogar\nA segunda edição do jogo no Brasil mantém o calibre das duas equipes e será um clássico divisional. Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs se enfrentam nesta sexta-feira, na Neo Química Arena. No ano passado, o Philadelphia Eagles venceu o Green Bay Packers em Itaquera, em duelo eletrizante de dois times que disputam os playoffs.