A união entre o lateral esquerdo Nicolas e o Goiás já dá indícios de ser de sucesso. O jogador de 29 anos voltou a ter sequência após duas temporadas e ajudou a resolver um problema do clube esmeraldino, que teve dificuldades com atletas da posição no ano passado. Na final do Campeonato Goiano, que começa a ser decidida no próximo sábado (7), Nicolas é um trunfo por conhecer bem o Atlético-GO, clube que defendeu entre 2019 e 2020 e pelo qual conquistou o bicampeonato goiano. Agora, ele busca o tri.\nNicolas chegou ao Goiás no início deste ano com a missão de resolver o problema que o time esmeraldino enfrentou em 2025. Nenhum lateral esquerdo conseguiu se firmar, e a equipe goiana terminou a última temporada com um lateral direito improvisado na função.\nAo longo da última temporada, o Goiás teve três treinadores. Jair Ventura escalou Lucas Lovat na maioria das partidas e deu algumas oportunidades para o jovem Danilo.