Na tarde deste sábado (7), pelo jogo de ida da final do Campeonato Goiano, o Goiás jogou melhor, venceu o Atlético-GO por 2 a 0 no Estádio Antônio Accioly e abriu boa vantagem na briga pelo título.
Os dois gols da partida foram anotados por Anselmo Ramon, que empatou na artilharia do campeonato com Dellatorre, do Vila Nova, ambos com sete gols cada.
Com esse resultado, o Goiás pode até perder por um gol de diferença no jogo de volta, que ainda assim fica com a taça. Já o Atlético-GO precisa ganhar por pelo menos dois gols de diferença, para forçar a disputa por pênaltis, ou no mínimo três gols, para ser campeão no tempo normal.
O confronto decisivo pela final do Goianão está marcado para o outro domingo (15), a partir das 16 horas, na Serrinha.