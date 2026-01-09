O técnico do Atlético-GO, Rafael Lacerda, inicia o Campeonato Goiano com a responsabilidade de começar bem, com vitória sobre o Anápolis, atual vice-campeão do torneio. O treinador foi campeão do Estadual no ano passado pelo Vila Nova, mas sabe que, na função dele, só a vitória garante o emprego.\nComo o novo elenco atleticano fez uma pré-temporada curta - 14 dias e 20 sessões de treinos -, Lacerda diz que o mais importante será conquistar o resultado sobre o Galo da Comarca na tarde do próximo sábado (10), às 16 horas, no Estádio Antônio Accioly.\n"Tem que ganhar. Às vezes é difícil, pois o pessoal quer o desempenho. Óbvio que tudo o que fazemos durante a semana é para resultado e desempenho. O treino é feito para a performance, para eles (jogadores) entenderem taticamente tudo o que quero como equipe: a forma de jogar, marcar, atacar e fazer transições", explicou o comandante do Dragão.