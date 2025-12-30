Ao iniciar o trabalho à frente do Atlético-GO visando à temporada 2026, o técnico Rafael Lacerda vislumbra a chance de ser bicampeão do Campeonato Goiano por dois times diferentes. O treinador ganhou o título pelo Vila Nova em 2025 e vai começar o próximo Estadual no Dragão.Nos últimos 30 anos, três técnicos foram bicampeões do Estadual, mas pelo mesmo clube: Mauro Fernandes (1996/97 no Goiás), Hélio dos Anjos (Goiás, 1999/2000) e Enderson Moreira (2012/13, no Goiás). Rafael Lacerda vai tentar igualar os três treinadores, mas por clubes diferentes.Lacerda garante não se sentir pressionado pelas cobranças internas, mas tem meta de buscar a conquista da taça.“O fato de ter sido campeão (no Vila Nova) não facilita. Não me sinto pressionado, mas eu próprio me pressiono. A pressão faz parte do futebol. Senão, as coisas não andam”, justificou o técnico atleticano, que não reclama do tempo curto da pré-temporada antes da estreia no Goianão, no dia 10 de janeiro, diante do Anápolis, vice-campeão do Estadual de 2025.O técnico atleticano não vê “facilitador” no trabalho por ter sido campeão, no Vila Nova. Ele explica que são situações diferentes nos dois clubes e aposta na formação de um “time forte” com a base do elenco que ficou no Dragão, os dez contratados e os que serão contratados.Lacerda elogiou a presença de nomes experientes, como os volantes Geovane e Igor Henrique. Segundo ele, os dois se destacaram nos treinos físicos nos primeiros dias da pré-temporada no Dragão. “Estou bem otimista. Claro que não vamos chegar 100% (para a estreia), mas num bom nível”, previu.Nas mudanças internas, na comissão técnica, houve a troca dos preparadores físicos - saíram Jorge Soter e Diego Inácio, chegaram Anderson Kuki e o auxiliar, Renan Augusto.O treinador também valoriza o fato de iniciar o trabalho com ideias próprias para formar o time conforme as características dos atletas e o sistema de jogo que deseja implantar. Quando assumiu o time, em julho de 2025, Rafael Lacerda teve de fazer ajustes, mas sem fugir às características do clube. A equipe reagiu, mas distante de brigar pelo acesso à Série A.