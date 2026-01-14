Criado na base do Grêmio, o zagueiro do Atlético-GO Natã Felipe, de 24 anos, lembrou, nesta terça-feira (13), em entrevista, do aprendizado que teve com uma dupla de defesa histórica no clube gaúcho, formada por Pedro Geromel (aposentado) e o argentino Walter Kannemann, ainda em atividade.\n"O Grêmio é uma boa escola de zagueiros. Trabalhei tanto com o Kannemann quanto como o (Pedro) Geromel. São características diferentes, mas aprendi com cada um deles e acredito que evoluí, também, no dia a dia", destacou o zagueiro novato do Dragão, contratado para esta temporada.\nAlém da escola de respeito no Grêmio, Natã Felipe também teve boas lições com o técnico Rafael Lacerda, responsável pela indicação dele após uma passagem pelo Juventude, ano passado, marcada por uma contusão.\nNatã Felipe chegou ao Atlético-GO para suprir a necessidade de jogadores da posição. Mais do que isso, foi contratado para brigar pela vaga com os titulares do returno na Série B de 2025, a dupla Tito e Adriano Martins.