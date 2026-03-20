Nome histórico do basquete mundial, o gigante norte-americano Shaquille O`Neal, de 2,16 metros, marcou época na NBA com atuações dominantes dentro do garrafão que lhe renderam quatro títulos da liga e o prêmio de MVP (dado ao melhor jogador da temporada) no ano 2000, além do ouro nos Jogos de Atlanta-1996.\nApesar da carreira de sucesso, críticos apontavam que ele poderia ter sido ainda maior dentro de quadra, comumente citando como exemplo seu baixo aproveitamento na linha de lance livre (52,7%).\nJohann Zarco fecha 2º treino da MotoGP com melhor tempo em Goiânia; Diogo Moreira cai da moto e finaliza em 15º\nEm visita ao Brasil para discotecar nesta sexta-feira (20) no festival Lollapalooza, o ex-jogador afirmou que usava essas críticas para se motivar em quadra e aproveitou para dar um recado a Neymar, que também convive com uma série de questionamentos por suas apresentações em campo.