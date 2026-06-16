O Goiás venceu o Atlético-GO por 1 a 0 o Atlético-GO, na tarde desta terça-feira (16), pelas quartas de final da Séirie B Sub-20 e se classificou para a semifinal da competição. A partida foi disputada no Estádio Antônio Accioly, mas o Dragão não conseguiu aproveitar o fator casa para superar a equipe alviverde num jogo cheio de rivalidade.\nNo segundo tempo, após falha na saída de bola atleticana, Willie se aproveitou do erro rubro-negro e tirou o goleiro Yuri da jogada, aos 34 minutos do segundo tempo, para marcar.\nClassificado à semifinal, o Goiás aguarda o vencedor do confronto nordestino, na tarde desta quarta-feira (17), entre CRB x Sport, em Maceió (AL), no Estádio Rei Pelé.\nOs semifinalistas jogam em partida única, com data e local a serem marcados pela CBF.\nNas quartas de final, por ter a melhor campanha na 1ª fase, o Atlético-GO garantiu o direito de decidir em casa vaga à semifinal.