O técnico Vagner Mancini não só ficará no Goiás após ter nome sondado pelo Vitória, como já conversa diariamente com membros da diretoria esmeraldina sobre a temporada de 2026. No clube goiano, há o entendimento de que a campanha na Série B está bem encaminhada para terminar com o acesso à Série A. O treinador de 58 anos refutou deixar o time alviverde neste ano. Vagner Mancini reconhece que podem chegar propostas e novas sondagens por causa do trabalho à frente do Goiás. O time goiano lidera a Série B com 44 pontos e tem oito pontos de vantagem para o Novorizontino, atual 5º colocado, após 23 rodadas.Nesta terça-feira (26), Vagner Mancini recebeu uma sondagem do Vitória. As tratativas não avançaram para a formalização de proposta, já que o treinador, ainda pela manhã, após o treino no CT Edmo Pinheiro, recebeu uma ligação do presidente do Vitória, Fábio Mota, e recusou qualquer investida por parte do clube rubro-negro. O Vitória é o time que o técnico mais comandou na carreira, com 197 jogos em três passagens.Vagner Mancini disse que sabe que até o final do ano ele poderá receber propostas e novas sondagens para deixar o Goiás. “Os convites podem acontecer, isso faz parte do futebol. Mas a minha cabeça está voltada para o Goiás, em cima do projeto que me foi apresentado, do dia a dia com o presidente (do Conselho Deliberativo, Paulo Rogério Pinheiro) e da relação que tenho com o Lucas Andrino. Eu tenho tudo que um profissional quer para desenvolver o trabalho, não há necessidade nenhuma (de sair)”, afirmou o treinador do Goiás.Vagner Mancini está em sua segunda passagem pelo Goiás. A primeira foi entre agosto e novembro do ano passado. Ele voltou em abril deste ano. Foram 45 jogos, até aqui. O atual vínculo do treinador é válido até o final deste ano com renovação automática, além de aumento salarial, para a temporada de 2026 caso o acesso à Série A seja conquistado.“Eu já passei por vários clubes, vários estados e alguns países. Eu sei o que é necessário para desenvolver trabalho, e tenho isso aqui (no Goiás). Não é montante em dinheiro ou situação diferente que vai me tirar desse projeto. Já estive em outros lugares em que eu saí antes do término do contrato. Na maioria das vezes, fui demitido e em outros eu saí por entender que, dentro daquela situação, não era algo que me segurasse. Não é o caso aqui no Goiás”, reforçou o técnico.No Goiás, há cautela em relação ao acesso, já que ainda faltam 15 rodadas até a conclusão da Série B. Porém, a diretoria esmeraldina se mobiliza para encontrar novas fontes de receitas para a temporada de 2026 pensando na Série A e também existem conversas diárias para a manutenção de peças que estão envolvidas diretamente no departamento de futebol.Com a situação com o técnico Vagner Mancini resolvida, já que, em caso de acesso, o treinador terá contrato renovado para a temporada de 2026, a diretoria do Goiás também articula para manter o diretor de futebol Lucas Andrino.O dirigente tem contrato com o Goiás até o final da Série B deste ano e foi procurado pelo presidente do Conselho Deliberativo, Paulo Rogério Pinheiro, para permanecer no clube goiano na próxima temporada.“Não tenho contrato para 2026, mas converso diariamente com o presidente (Paulo Rogério Pinheiro). Ele deixou claro que tem o desejo de que eu fique. O mais importante nesse momento é o foco no acesso, vamos pensar em 2026 com pés nos chãos. O Goiás terá de fazer um campeonato de permanência, o que não é fácil hoje na Série A, e meu desejo é que a comissão técnica também fique. Nosso dia a dia e metodologia de trabalho construída por seis mãos que estão focadas no futebol do Goiás é importante. São pessoas que convergem com as mesmas ideias e princípios”, afirmou Lucas Andrino, que em “seis mãos” se refere a ele, o técnico Vagner Mancini e a Paulo Rogério Pinheiro.