O Goiás tenta encerrar em 2026 seu maior jejum sem a conquista do título goiano, período que também é o maior entre os clubes da capital. Com o título do Vila Nova em 2025, a equipe esmeraldina passou a ter a maior sequência sem vencer o Goianão, com sete anos, entre os principais rivais goianienses na elite estadual.Esse jejum incomoda o Goiás, não apenas entre torcedores. Internamente, o assunto é pauta diária nas entrevistas coletivas de jogadores e virou assunto até mesmo no processo de contratações. O diretor Michel Alves abordou o tema junto aos novos atletas na hora de contratar - por enquanto são sete.“Foi uma das primeiras coisas que conversamos. O Michel me disse que o Campeonato Goiano é primordial. Falou que queria a minha vinda para ajudar na conquista do Goiano. (O jejum) É algo que não pode acontecer. Pensamos em conquistar esse título, é nosso primeiro foco. Depois, vamos pensar na Série B”, contou o zagueiro Luisão, que trabalhou com o dirigente no Novorizontino e é um dos sete jogadores contratados pelo Goiás até aqui.Na apresentação do elenco esmeraldino no dia 26 de dezembro, nas conversas entre a comissão técnica e o elenco e em reuniões da direção de futebol com o grupo, o tema é citado com frequência. A principal meta do Goiás no início da temporada é voltar a vencer o Goianão.“O Goiás tem que entrar em toda competição para ser campeão. É o time com mais peso, mais camisa, mais torcida e temos que visar isso. Nós temos que entrar no campeonato pensando em ser campeões. Se não for assim, terá algo errado”, disse o volante Lourenço, outra novidade do Goiás para 2026.A última vez que o Goiás ganhou o Estadual foi na temporada de 2018, quando superou a Aparecidense na decisão. Depois, o clube esmeraldino chegou à final em três ocasiões - 2019, 2022 e 2023 -, mas ficou com o vice-campeonato em duelos disputados contra o Atlético-GO.O jejum de sete anos do Goiás, que é o maior campeão do Estadual com 28 conquistas, se tornou o maior entre os clubes da capital após a conquista do rival Vila Nova, que encerrou jejum de quase 20 anos sem o título do Goianão no ano passado após bater o Anápolis na decisão.Dos 12 clubes que vão disputar o Goianão em 2026, seis venceram a competição. O maior jejum, de 60 anos, é do Anápolis, que não vence o Estadual desde 1965. O Galo da Comarca foi vice-campeão em três edições depois desta conquista: 1995, 2016 e 2025. Crac (21 anos), Goiatuba (33 anos) e Atlético-GO (um ano e nove meses), além do atual campeão Vila Nova e do Goiás, são as outras equipes que já foram campeãs do Estadual e vão disputar o torneio em 2026. Abecat, Aparecidense, Anapolina, Centro Oeste, Inhumas e Jataiense estão na elite e nunca venceram a competição.Para voltar a vencer o Goianão, o Goiás fez contratações que conhecem bem como vencer competições estaduais. Todos os títulos conquistados pelo técnico Daniel Paulista, por exemplo, foram de Estaduais: Pernambucano (2017), Sergipano (2020), Alagoano (2024) e Paraense (2025).Os laterais Nicolas (2019 e 2020) e Rodrigo Soares (2023) venceram o Goianão pelo Atlético-GO - em 2019 e 2023, as finais foram contra o Goiás. “Sei que o Goiás está há alguns anos sem vencer o Estadual, então temos que pensar por partes. A primeira etapa tem que ser voltar a conquistar o Campeonato Goiano”, falou o lateral esquerdo Nicolas, que também ganhou três edições do Paranaense (2016, 2018 e 2019) pelo Athletico-PR, Cearense (2025) com o Ceará e o Gaúcho (2022) com o Grêmio.O primeiro desafio do Goiás na busca pelo fim do jejum sem o título estadual será no próximo domingo (11). Na Serrinha, o time esmeraldino enfrenta o Goiatuba, a partir das 16 horas. A partida será disputada com portões fechados após punição do TJD-GO.