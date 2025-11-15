Na última rodada do Campeonato Goiano Feminino, o Planalto goleou o Trindade por 10 a 0 neste sábado (15), em Trindade, terminou a competição na vice-liderança geral e garantiu vaga no Brasileiro Feminino A3. Esta era a única definição da rodada final da competição.\nO Vila Nova, que já tinha garantido o título goiano antecipado na rodada passada, goleou o Flugoiânia por 6 a 2 na rodada final.\nA Anapolina, que também tinha chance de se classificar para o Brasileiro, ficou no empate por 1 a 1 com o Aliança.