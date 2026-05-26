Contratado como um dos principais reforços do Goiás em 2026, o meia Lucas Lima ainda busca deslanchar com a camisa esmeraldina. O camisa 10 tem apenas um gol marcado na temporada e busca a primeira participação direta em gol na Série B. No próximo sábado (30), ele deve comandar o meio-campo alviverde no clássico contra o Atlético-GO.\nPelo Goiás, Lucas Lima vive seu pior início por um clube na carreira considerando participações diretas em gol nos primeiros 19 jogos, que é o número de partidas dele pelo clube goiano. Ele só marcou uma vez, o terceiro da vitória de 3 a 0 sobre o Fluminense, do Piauí, pela 3ª fase da Copa do Brasil.\nA pior marca que ele tinha registrado nos primeiros 19 jogos tinha sido no Fortaleza, em 2021, com um gol e uma assistência. O melhor registro foi em seu retorno ao Santos, em 2023, quando marcou um gol e distribuiu sete passes para gols no mesmo recorte. Em 2018, em sua chegada ao Palmeiras, ele fez um gol e distribuiu seis assistências.