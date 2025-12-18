Novos técnico e diretor do Goiás querem construir passagens longevas à frente do clube goiano e pretendem montar uma equipe competitiva em 2026 para o time esmeraldino voltar a ter conquistas. Daniel Paulista e Michel Alves começaram nesta quarta-feira (17) o trabalho presencial na equipe alviverde e esperam repetir a longevidade que tiveram em seus últimos trabalhos.Os dois concordam que a chance de sucesso esportivo passa pela sequência de trabalho. A carreira de Daniel Paulista foi marcada por anos seguidos no comando de equipes. O caso mais emblemático é do CRB, em que permaneceu por três temporadas entre 2022 e 2024. Foi o mesmo período, mas entre 2023 e 2025, que Michel Alves passou na direção do Novorizontino.O plano é tentar repetir o período de trabalho por anos consecutivos no Goiás, mas a dupla reconhece que isso só vai ocorrer com conquistas.“(No Brasil) Sabemos que o profissional é avaliado o tempo todo com o resultado. Posso discordar disso, mas é o que é. Não tem outro caminho. Eu procuro trabalhos de longo prazo. Na minha curta carreira, estou indo para o oitavo ano, é de poucos clubes. O tempo é necessário para construção da confiança. Ninguém faz as coisas para ontem, mas sei que a exigência é para ontem”, analisou o diretor Michel Alves, que, além de Goiás e Novorizontino, fez trabalhos como dirigente no Juventude, Cuiabá e Guarani.“Espero ter tempo, mas é algo que não consigo controlar. Vou trabalhar para que ocorra trabalho a médio e longo prazo, mas ciente que o resultado vai ser fator de avaliação. Essa mentalidade de ‘não ganha tem que tirar alguém’ precisa ser trabalhada. Não é porque não ganhou que é motivo de demitir o profissional. Não vou ganhar todos os jogos, mas o trabalho no dia a dia será pautado em ter a confiança da torcida, da diretoria, de todos. Busco um trabalho longo”, falou Michel Alves.O plano de ter um trabalho a longo prazo também existe para o técnico Daniel Paulista. O treinador reconhece que em sua função a cobrança é ainda maior e criticou decisões de trocas de técnicos baseadas apenas em resultados. Durante sua apresentação, ele citou alterações no próprio Goiás, que teve cinco demissões de treinadores desde março de 2024.“As trocas dos treinadores quando se perde deram certo? O Goiás também não subiu quando trocou o treinador. Às vezes, o treinador não é o problema, há outros fatores que influenciam e nem sempre é o treinador. Não sei o que aconteceu aqui, falo em cima do que acontece. Não é algo que me incomoda ou que penso. Meu pensamento é formar um elenco competitivo, dentro das características que penso que o torcedor vai ver um bom time em campo”, opinou Daniel Paulista.A dupla começou de maneira presencial a montar o elenco do Goiás. Nos últimos dias, Michel Alves e Daniel Paulista acertaram detalhes sobre o plantel esmeraldino à distância. O treinador estava em viagem com sua família e chegou a Goiânia apenas nesta quarta-feira (17).“A comissão técnica que trabalha comigo já trabalha desde segunda-feira (15) com o grupo de atletas mais jovens e esses jogadores serão bem observados até a representação total do elenco. Por mais que eu tenha ideias, não sei se vamos ter jogadores com as características que quero para executar funções. Vou conhecer o elenco, os atletas que vão chegar. Há um trabalho no mercado para encontrar jogadores para agregar conteúdo ao elenco, não em quantidade. Queremos um elenco recheado de opções para mudar a maneira de atuar dentro da própria partida”, acrescentou o treinador esmeraldino.No mercado, o Goiás deve buscar mais três a quatro reforços. Até aqui, o clube contratou o lateral direito Rodrigo Soares, o meia Lourenço e o atacante Kadu.O plano de Michel Alves e Daniel Paulista é fazer o Goiás voltar a ser protagonista a partir do ano que vem. “Vejo que o Goiás nunca vai ser coadjuvante, vai ser sempre o Goiás de tradição, de Série A e o maior campeão do estado. Não vai ser coadjuvante. Tem sofrido nas últimas temporadas pelo insucesso, situação que trabalhamos para ser assertivos na próxima temporada e não repetir erros anteriores. Não é só o Daniel, o Michel, é um grupo de trabalho que forma o Goiás. Todos caminham para o mesmo lado”, reforçou o técnico Daniel Paulista.