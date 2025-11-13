No atual elenco do Goiás, 10 dos 34 jogadores que neste momento fazem parte do plantel profissional do clube (equivalente a 29,41% do total) já subiram da Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro, com destaque para o zagueiro Messias e para o volante Juninho, com três acessos cada.\nEntre esses dez jogadores, seis atuaram como titulares no último jogo, um de cada posição, quando o Goiás ganhou do Cuiabá por 1 a 0 na Arena Pantanal: o goleiro Tadeu, o lateral esquerdo Moraes, o zagueiro Titi, o volante Juninho, o meia Rafael Gava e o atacante Anselmo Ramon.\nPara o narrador Vinícius Moura, contar com jogadores que já conquistaram o acesso à Série A tem o poder de trazer o respeito no vestiário com os companheiros, aumentando o poder de liderança desses atletas. Segundo ele, o Goiás vai para dois jogos de alta carga emocional, em que qualquer erro pode acabar com o trabalho de um ano inteiro. Neste momento, liderança e experiência são fatores que agregam.