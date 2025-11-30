A diretoria do Goiás segue em silêncio após o fim da Série B, mas iniciou negociações com possíveis reforços e prioriza a contratação de jogadores para o meio-campo. Mesmo sem ter anunciado o diretor de futebol Michel Alves, o dirigente começou os trabalhos pelo clube esmeraldino e possui conversas em andamento com alguns atletas.\nNos últimos dias, nomes como dos volantes Lucas Lima, do Ceará, e Crystopher, do CRB, além dos meias Matheus Frizzo, do Novorizontino, David Braga, do Athletic-MG, e Gabriel Boschilia, do Operário-PR, foram ventilados no Goiás. O clube abriu negociações com os atletas, segundo apuração do POPULAR.\nA intenção da direção do Goiás é reforçar o meio-campo para 2026, principalmente com atletas criativos. No atual elenco, o técnico Fábio Carille conta apenas com o meia Brayann.