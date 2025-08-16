O desafio do Anápolis é conquistar um bom resultado diante do Náutico na noite de domingo (17), às 19 horas, no Estádio dos Aflitos, no Recife, em jogo pela 17ª rodada da Série C. O adversário é um dos favoritos à classificação à próxima fase, soma 29 pontos e garantirá a vaga antecipada se vencer em casa o tricolor goiano, que tem 19 pontos.O Anápolis conseguiu respirar após a vitória (2 a 1) sobre o Brusque na semana passada. O resultado tirou o Galo da Comarca da faixa do rebaixamento (Z4), mas é preciso continuar pontuando para se afastar de vez do risco de descenso na Série C.Nas últimas rodadas, o Timbu engatou uma sequência de quatro vitórias seguidas e subiu na classificação. O Náutico bateu Caxias (2 a 0), Guarani (1 a 0), Retrô (3 a 0) e Londrina (2 a 0). Dirigido pelo técnico Hélio dos Anjos, o Timbu tem como meta chegar entre os oito melhores e iniciar a próxima fase motivado à briga por acesso à Série B. Quem sabe, repetir a façanha de 2019, quando o clube foi campeão da Série C.O time pernambucano aposta na força da torcida e em atletas com experiência em competições nacionais, como o goleiro Muriel (irmão de Alisson Becker, goleiro da seleção brasileira), o volante Auremir (ex-Goiás), o lateral Arnaldo (ex-Atlético-GO), os atacantes Paulo Sérgio, Bruno Mezenga (ex-Vila Nova e Goiás) e Kelvin.Nas projeções do Anápolis, após um começo ruim e de muitos empates na Série C, a primeira meta é garantir permanência. Como soma 19 pontos, o Galo da Comarca praticamente se livra dos riscos de queda se ganhar no Recife. Se perder, o risco do rebaixamento volta a perturbar. A vitória deixa o clube em condições de sonhar também com a vaga.Depois, o Anápolis jogará mais duas vezes na 1ª fase: contra Londrina (fora) e Botafogo-PB (em casa). Para se classificar, terá de garantir praticamente 100% dos pontos em disputa.O técnico Gabardo Júnior comandou o time em sete rodadas, com quatro vitórias e três derrotas. Ele conta com o retorno dos volantes André e Paulinho, que estavam suspensos. O atacante Igor Cássio teve fratura na clavícula e não deve mais jogar na Série C.O Galo da Comarca deve ter Paulo Henrique; Fábio, Lucão, Rafael Costa, Verrone; André, Samuel Michels, Paulinho; Fernandinho (João Felipe), Vini Spaniol (Kaíque) e Jefinho (Rafael Mineiro).