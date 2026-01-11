Em seu retorno à elite estadual, a Anapolina estreou no Campeonato Goiano com vitória sobre o Inhumas por 1 a 0, no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis, na manhã deste domingo (11). O gol decisivo do jogo foi um belo gol do atacante Iury Tanque no fim da segunda etapa.\nDo lado esquerdo do ataque, Iury Tanque arriscou o chute por cobertura e guardou no ângulo esquerdo do gol de Wallace aos 40 minutos do segundo tempo.\nNa próxima rodada, a Anapolina enfrenta o Vila Nova, fora de casa, no OBA. O Inhumas fará seu primeiro jogo em casa: recebe a Abecat.