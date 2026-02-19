O tenista goiano Guto Miguel avançou para as quartas de final das duplas masculinas do Rio Open, ao lado do paulista Gustavo Heide. Ambos derrotaram o australiano John Peers e o estadunidense Evan King. A dupla brasileira volta às quadras nesta quinta-feira (19), a partir das 18 horas, para enfrentar os alemães Jakob Schnaitter e Mark Wallner.\nGuto Miguel e Gustavo Heide já haviam sido eliminados na 2ª rodada do qualifying das duplas masculinas, ao perderem para o holandês Jean-Julien Rojer e o equatoriano Gonzalo Escobar. Porém, ambos entraram nas oitavas de final como “lucky losers”, herdando a vaga do austríaco Alexander Erler e do estadunidense Robert Galloway, que desistiram por razões pessoais.\nA dupla brasileira entrou com status de azarões diante de John Peers, que já foi campeão do Australian Open, e Evan King. Mesmo assim, Guto Miguel e Gustavo Heide venceram por 2 sets a 0, com direito a “pneu” - quando o lado ganhador ganha uma das parciais por 6/0. A outra terminou em 7/6 a favor dos brasileiros, com 10-8 no tie-break.