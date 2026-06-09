O Atlético-GO ganhou de virada por 2 a 1 do América-MG, lanterna da Série B, na Arena Independência, em Belo Horizonte, em partida disputada na noite desta segunda-feira (8). O time atleticano garantiu o triunfo, chega a 16 pontos e está em 12º lugar da Segundona.\nA vitória atleticana mostrou uma equipe que comete muitos erros nas transições, desperdiça muitas chances de gols e comete falhas defensivas nas jogadas pelo alto. Assim mesmo, o saldo foi positivo.\nO América-MG faz campanha ruim, tem 3 pontos e se vê ameaçado de ser um dos rebaixados à Série C.\nNão foi fácil para o Dragão chegar ao resultado. O técnico Eduardo Souza continua com dificuldades para ajustar o Atlético-GO.\nO time saiu atrás no placar, sofrendo o 4º gol seguido em cruzamento. Felipe Amaral abriu o placar no cabeceio para o América-MG, que teve a estreia do técnico Umberto Louzer (ex-Atlético-GO e Vila Nova). A virada saiu com gols dos atacantes Marrony, aos 33 minutos do primeiro tempo, e Gustavo Coutinho, aos 27 minutos da etapa final.