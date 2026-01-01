Entre os jogadores das categorias de base do Vila Nova, quem mais entrou em campo pelo time profissional em 2025 foi o lateral esquerdo Higor, com 26 jogos. Reserva imediato de Willian Formiga, o jogador de 21 anos se firmou na equipe principal, comemorou o melhor ano de sua carreira e projetou um 2026 ainda melhor.\n“Ah, eu creio que (este ano) foi o melhor momento da minha carreira. Consegui me estabilizar no profissional e adquiri mais experiência com jogadores mais velhos também, que me ajudaram muito desde quando eu subi”, comentou Higor em entrevista ao POPULAR.\nAo lado do meia-atacante Gustavo Pajé, que fez 23 jogos, Higor foi um dos dois atletas da base que ultrapassaram a marca de 20 partidas no time principal em 2025. Com a saída de Pajé, emprestado ao futebol do Chipre dias depois de ser acusado de agressão por uma mulher no Rio, o lateral esquerdo é o único jogador revelado pelo Vila Nova que neste momento está integrado ao restante do elenco profissional.