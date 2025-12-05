Lando Norris fechou o primeiro dia de treinos para o GP decisivo da Fórmula 1 na frente. O líder do campeonato foi mais de três décimos mais veloz que Max Verstappen, que está 12 pontos atrás no campeonato. Com chances remotas de título, Oscar Piastri não foi bem na sua primeira volta com pneus macios e ficou em 11º.\nPiastri não tinha participado da primeira sessão de treinos livres, pois teve que ceder seu carro para Pato O'Ward, cumprindo uma regra que obriga o titular a não fazer dois treinos ao longo do ano.\nLeia também\n+Corre que dá: veja calendário das últimas corridas de rua do ano em Goiás\nA Sauber teve uma ótima sexta-feira e ficou praticamente o tempo todo dentro do top 10. Gabriel Bortoleto fechou o dia na sexta colocação, a 20 milésimos do companheiro Nico Hulkenberg. Desde o primeiro treino, o carro parecia estar bem equilibrado.