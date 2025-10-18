Max Verstappen não só venceu a sprint do GP dos Estados Unidos como viu ainda os dois pilotos que estão na sua frente na disputa pelo título, Oscar Piastri e Lando Norris, baterem ainda na primeira curva e abandonarem. Com isso, o piloto da Red Bull está a 53 pontos do australiano. Mas já marcou 51 pontos a mais que Piastri somente nas últimas quatro etapas.\nGeorge Russell foi o segundo com a Mercedes e Carlos Sainz, com a Williams, foi o terceiro. Gabriel Bortoleto largou em último depois de não conseguir marcar tempo na classificação da sprint, e chegou em 11º. O brasileiro perdeu rendimento nas voltas finais e reclamou via rádio que não estava conseguindo manter sua cabeça na posição reta.\nOs carros voltam à pista ainda neste sábado (18), às 18h, pelo horário de Brasília, para a disputa da classificação para o GP dos EUA.