O GP da Holanda contrariou as expectativas de uma corrida amarrada em uma pista de poucas oportunidades de ultrapassagem neste domingo (23). A chuva antes da prova movimentou o começo do GP e fez com que o pole position Lando Norris tivesse que passar Kimi Antonelli e Lewis Hamilton na pista para vencer pela segunda vez seguida na temporada.\nAntonelli chegou em segundo, enquanto George Russell conseguiu segurar o terceiro lugar no pódio mesmo sendo muito pressionado por Lewis Hamilton e Charles Leclerc.\nMesmo com o resultado, Antonelli chega ao GP da Itália, próxima etapa da temporada, daqui a duas semanas, na liderança do campeonato. Ele inclusive aumentou sua vantagem em relação ao vice-líder, Hamilton, 59 pontos atrás do italiano.\nO brasileiro Gabriel Bortoleto teve uma tarde difícil: largou mal duas vezes, rodou, e chegou em 13º depois de ter largado em nono.