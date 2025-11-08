O Grande Prêmio de São Paulo, decisivo na disputa pelo título da temporada, terá Lando Norris, da McLaren, na pole. A corrida acontece neste domingo (9), às 14h (de Brasília).\nKimi Antonelli, da Mercedes, vai largar na segunda posição. Charles Leclerc, da Ferrari, e Oscar Piastri, da McLaren, respectivamente, em terceiro e quarto, completam a segunda fila.\nJá Lewis Hamilton, piloto da Ferrari, estará na sétima fila. O britânico confirmou momento difícil em seu primeiro ano na escuderia italiana.\nGabriel Bortoleto largará em último lugar, diretamente do box, em sua estreia em Interlagos. Na última volta da corrida sprint, neste sábado (8), pela manhã, o brasileiro perdeu o controle de seu carro na pista úmida e bateu no final da reta principal.\nO piloto da Sauber não participou do Q1, já que seu carro -com novo chassi- não ficou pronto a tempo. Após o acidente, Bortoleto foi encaminhado ao centro médico de Interlagos e liberado poucos minutos depois.