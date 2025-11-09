Decisivo para o desfecho da temporada, o GP de São Paulo colocou Lando Norris na trilha para conquistar seu primeiro título mundial. Neste domingo (9), o piloto da McLaren ampliou sua vantagem na liderança do Mundial com uma tranquila vitória em Interlagos.\nVencedor da corrida sprint, no sábado, o inglês teve um fim de semana perfeito no Brasil. Além de largar na pole e rapidamente se afastar do caos que se instalou logo atrás dele, Norris viu seu companheiro de equipe e principal concorrente ao título, Oscar Piastri, chegar apenas na quinta posição - o australiano foi punido com 10s após se envolver em um acidente dom Charles Leclerc, da Ferrari.\nApós desembarcarem no país separados por apenas um ponto, 357 a 356, agora a diferença entre os dois é de 24 pontos (390 a 366).\nTerceiro colocado, mas agora com chances reduzidas de buscar a improvável virada contra os carros da McLaren, Max Verstappen fez uma corrida de recuperação em Interlagos e, após largar dos boxes, chegou em terceiro.