A Noruega será adversário do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo. Nesta terça-feira (30), a seleção do país nórdico bateu a Costa do Marfim por 2 a 1 e garantiu a classificação no Mundial. Haaland e Nusa marcaram para os europeus, enquanto Diallo fez pela seleção africana. O duelo foi disputado no Estádio de Dallas, nos Estados Unidos.\nAntonio Nusa marcou um golaço para abrir o placar para a Noruega, aos 39 minutos do primeiro tempo. Ele recebeu na ponta esquerda, fintou contra a marcação e deu um tapa no ângulo do goleiro Fofana. O camisa 20 da Noruega é conhecido como “Neymar norueguês” por causa dos dribles, velocidade e estilo de jogo.\nA Costa do Marfim empatou a partida no segundo tempo. Aos 29 minutos, Amad Diallo, que saiu do banco de reservas, fez linda jogada individual e bateu com a perna esquerda sem chances para o goleiro Hylaip.