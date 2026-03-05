Na noite desta quarta-feira (4), no Estádio Benitão, o Vila Nova empatou em 0 a 0 contra o Velo Clube no tempo normal, mas venceu por 4 a 2 nos pênaltis, com duas defesas do goleiro Dalberson, e se classificou para a 3ª fase da Copa do Brasil.\nO Vila Nova acertou todas as cobranças, com João Vieira, Dodô, Higor e Emerson Urso. Dalberson, além de ter pegado dois pênaltis, acertou todos os cantos.\nNa próxima etapa da competição, o Tigre terá pela frente o Operário-MS. O confronto, que será decidido em jogo único, está marcado para a semana que vem, com mando de campo colorado.\nAtlético-GO x Goiás: Anderson Daronco apita o 1º jogo da final do Goianão\nVila Nova encaminha contratações de zagueiro ex-Vasco e volante da Anapolina\nO jogo\nDe um lado, o Vila Nova, tradicional clube que integra a Série B do Campeonato Brasileiro. Do outro, o Velo Clube, que disputa a sua primeira competição nacional em 115 anos de história. Apesar do Tigre estar mais acostumado à Copa do Brasil, quem tomou as iniciativas da partida foi o time paulista, impulsionado por sua torcida.