Nesta sexta-feira (28), a partir das 18 horas, na Escolinha de Futebol Tigrinhos do Vila, será realizada a reunião extraordinária para eleição da nova diretoria executiva do Vila Nova para o triênio de 2026-2028. Fábio Brasil será aclamado como o novo presidente do clube, encerrando o ciclo de Hugo Jorge Bravo, que continuará como vice-presidente financeiro.
Além dos dois dirigentes, compõem a chapa União Vilanovense, única registrada na eleição, o vice-presidente Vinícius Cirqueira e o 2º vice-presidente Romário Policarpo.
Leandro Bittar, que era um dos vices de Hugo Jorge Bravo, assumiu a presidência do Conselho Deliberativo. Como não houve a inscrição de outra chapa neste ano, haverá eleição por aclamação.