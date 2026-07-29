A troca do asfalto da pista do Autódromo Internacional Ayrton Senna começa nesta quarta-feira (29), quase dois meses depois do anúncio do Estado de que o equipamento esportivo seria fechado para reforma. O processo de fresagem, que é a retirada do atual asfalto, deve durar de sete a dez dias e será a primeira etapa de obra na pista.O maquinário que será utilizado para fresagem chegou ao autódromo nesta terça-feira (28), data em que o equipamento esportivo completou 52 anos (foi inaugurado em 1974). A obra será realizada pela empresa JZ Engenharia e não terá custos ao Estado, segundo o governo de Goiás, que disse ter acionado a garantia do contrato de cinco anos.O processo de pavimentação da pista, quando será inserido o novo asfalto, será feito durante o mês de agosto. O planejamento é de que pelo menos 60 dias fiquem disponíveis para o tempo de cura da nova camada asfáltica.A Federação Internacional de Motociclismo (FIM) foi informada em junho, durante vistoria no autódromo, sobre a necessidade da reforma e vai acompanhar a obra nos próximos meses.De acordo com a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), a previsão de reabertura do autódromo para competições esportivas é novembro. Não há data exata. De acordo com a Seel, a estimativa para reabertura já considera os 30 dias extras que a empresa JZ Engenharia solicitou em julho para concluir a obra.“Após a conclusão dos trabalhos, será necessário um período de cura do asfalto, processo que vai garantir o padrão de excelência da pista, para continuar recebendo as principais provas dos calendários do automobilismo e motociclismo, em âmbito nacional e internacional. Vale lembrar que a empresa responsável pela obra solicitou a extensão do prazo inicial para a execução do serviço, por isso a reabertura da pista está prevista para o mês de novembro”, informou a Seel por meio de nota enviada ao POPULAR.O Estado anunciou no dia 3 de junho que o autódromo seria fechado novamente para troca da camada asfáltica pela segunda vez em pouco mais de um ano depois de problemas durante a passagem da Stock Car, em maio.De acordo com o cronograma, as primeiras ações foram de estudos técnicos sobre a pista e dos materiais que vão ser utilizados no novo asfalto. Os detalhes não foram divulgados.Esses estudos ocorreram durante o período em que o autódromo continuou sendo utilizado, já que não havia ainda a necessidade de fechamento, que só ocorreu nesta terça-feira (28), quase dois meses depois do anúncio de que a praça seria fechada para reforma.A partir de agora, nenhum evento esportivo poderá ocorrer no autódromo até a reabertura. As categorias que tinham corridas até setembro já haviam cancelado as etapas em Goiânia, casos da Copa Truck e AMG Cup.As etapas que seriam em outubro também foram canceladas. O Estado comunicou as categorias entre segunda e terça desta semana. Desta forma, Stock Car (uma etapa), Porsche Cup (duas etapas) e Goiano de Motovelocidade (uma etapa) não poderão correr em Goiânia no mês de outubro.O Estado pretende reabrir o autódromo ainda neste ano. Durante os meses de novembro e dezembro, quatro categorias possuem datas pré-agendadas para utilizar o equipamento esportivo: Goiano de Marcas e Pilotos, Endurance Brasil, GP Goiás de Motovelocidade (as três em novembro) e Moto1000GP, que é o Campeonato Brasileiro de Motovelocidade, em dezembro.Não há garantia, ainda, que essas competições vão ser realizadas, pois dependerá do avanço nas obras.Como ocorreu no início deste ano, um evento-teste para o novo asfalto deve ser feito antes da reabertura para competições esportivas.Os ciclistas que utilizam o espaço para treinos devem voltar às atividades antes. A previsão é que durante o mês de setembro esses atletas possam retomar aos treinos no autódromo.