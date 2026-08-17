As novas regras aprovadas no último dia 10 pelos clubes da Série A e da Série B do Campeonato Brasileiro para tentar reduzir a cera de jogadores durante as partidas não demoraram a surtir efeito.\nNo primeiro fim de semana em vigor, nos nove primeiros jogos da 23ª rodada da Série A, o conjunto de medidas já causou um aumento de cerca de 5% no tempo médio de bola rolando.\nSegundo a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), até a pausa para a Copa do Mundo, a média de bola rolando nas partidas era de 52 minutos e 54 segundos, número distante da meta de 60 minutos definida pela Fifa (Federação Internacional de Futebol).\nVila Nova se anima com vitória no clássico e quer voltar ao G2 da Série B\nApós os nove jogos deste sábado e domingo, o tempo ficou em 55 minutos e 29 segundos. A média supera o tempo de bola em jogo de grandes ligas europeias, como a da Inglaterra (55min23), da Espanha (55min08) e da Itália (54min28).