A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou na tarde desta segunda-feira (10) a aprovação, juntamente com os clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro, e a implementação imediata de nove novas regras de arbitragem, utilizadas durante a Copa do Mundo de 2026, em todas as divisões do futebol nacional, além da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro Feminino A1.Nos casos das séries A e B do Brasileiro, as mudanças estrearão na 23ª rodada dos dois campeonatos. Para os clubes goianos, isso significa a próxima semana: a partir de Londrina x Atlético-GO (18 de agosto, terça-feira), Goiás x Juventude (18 de agosto, terça-feira) e Vila Nova x Ponte Preta (19 de agosto, quarta-feira).As novas regras têm como principal objetivo aumentar o tempo de bola rolando nas partidas, principalmente com medidas para combater a “cera” e evitar que o jogo seja paralisado a todo momento.Os goianosO presidente do Atlético-GO, Adson Batista, voltou a afirmar que é favorável às novas regras no futebol brasileiro, discutidas e aprovadas na reunião realizada entre os dirigentes dos clubes das Séries A e B, nesta segunda-feira (10). Segundo Adson Batista, que foi ao Rio para o encontro, o clube pretende trabalhar internamente as mudanças junto aos jogadores e à comissão técnica.“Nós vamos trabalhar tudo o que for possível. Vamos ter as palestras com árbitros”, revelou o dirigente atleticano, sobre uma das medidas.O dirigente reiterou que, também, cabe à arbitragem manter o controle das ações durante os jogos. “Acho que vai melhorar o futebol, a bola vai rolar mais em campo, vai parar com o teatro do jogador, de ficar caindo demais. Agora, é preciso que os árbitros ajudem mais, não ficarem picotando os jogos”, disse o dirigente do Dragão. O Goiás não enviou dirigente do próprio clube e foi representado pelo presidente da Federação Goiana de Futebol (FGF), Ronei Freitas.O presidente do Conselho Deliberativo do Vila Nova, Leandro Bittar, participou da reunião como representante do clube e afirmou que o Tigre aprovou a aplicação imediata das novas regras de arbitragem da CBF.“Vemos com muitos bons olhos esse movimento, principalmente da CBF em trazer os clubes para poder participar da discussão. Eles já poderiam até ter colocado isso sem a anuência dos clubes, mas resolveram ouvir, mostraram o passo a passo, cada regra, foi importante por isso. A maioria aqui super aprovou”, falou.Segundo o dirigente, o Vila Nova fará a sua parte para que todas as pessoas envolvidas com o futebol no clube entendam as novas regras, e também comentou sobre como a CBF vai ajudar neste processo. No dia 19 de agosto, no OBA, o Tigre vai presenciar pela primeira vez essa nova implementação.“A própria CBF deve destinar nos próximos dias profissionais para poder atualizar essas regras nos clubes, dando palestras, fazendo reuniões. A gente internamente quer passar o mais rápido possível não só para os atletas, mas para estafe, comissão, essas recomendações para que todos estejam adaptados a partir da 23ª rodada, quando teremos as regras já implementadas. No jogo contra a Ponte, já estarão valendo essas regras”, declarou Leandro Bittar.ReuniãoAs novas regras foram definidas durante a terceira reunião com os clubes das Séries A e B do Brasileirão para a criação da Liga do Futebol Brasileiro e já fazem parte de um ciclo de discussões para a elaboração de um novo regulamento para a temporada de 2027. Entre os temas estão propostas para a arbitragem, área que receberá R$ 200 milhões em investimentos entre 2026 e 2027.A próxima reunião está prevista para 14 de setembro e tratará da organização das competições. A iniciativa faz parte do processo de aproximação entre a CBF e os clubes, que também envolve as discussões sobre a criação de uma liga para o futebol brasileiro.