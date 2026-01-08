O Fluminense ainda não desistiu da contratação de Hulk. O clube carioca negocia a liberação diretamente com o Atlético-MG, mesmo após o ídolo confirmar que cumpriria o contrato com o Galo.\nREVIRAVOLTA?\nO estafe de Hulk, na figura de Marisa Alija, tinha dado as negociações como encerradas na última terça-feira. O atacante deu forte pronunciamento nas redes sociais, afirmando que o Galo tentou aposentá-lo, mas que mantinha carinho pelo clube.\nFilho de campeão brasileiro, Lima chega ao Atlético-GO para ser camisa 10\nO Atlético-MG, por sua vez, vê Hulk sem clima para continuar. O UOL apurou que o status de ídolo não mudou, mas as negociações pela permanência estremeceram a relação.\nTanto que, mesmo que atinja as metas de renovação automática, a cláusula não deve ser ativada. A intenção do estafe de Hulk é que ele cumpra o contrato com o Atlético até dezembro.