Novidade de última hora na lista da seleção brasileira para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão, o lateral-direito Paulo Henrique recebeu o incentivo e a "bênção" de um tetracampeão antes mesmo de saber que, um dia, vestiria a amarelinha.
O jogador do Vasco recebeu incentivo de Jorginho, campeão da Copa de 1994, em um encontro ocasional após um culto.
"Nos encontramos depois de um culto. Eu estava passando, o vi e fui dar um abraço nele. Falei sobre isso: 'está aberto. Acredita. Você está indo muito bem'. E ele não tinha sido convocado ainda. Foi ser convocado uma semana depois deu ter falado isso com ele", Jorginho
Paulo Henrique foi convocado após corte de Wesley, da Roma, por lesão. Ele, inclusive, estava a caminho de Santa Catarina para curtir a folga em família quando soube do chamado de Carlo Ancelotti e teve de refazer o roteiro.