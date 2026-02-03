O volante Matheus Índio, de 26 anos, chegou ao Atlético-GO na semana passada, foi regularizado e está à disposição da comissão técnica para o jogo do próximo sábado (7), em Goiatuba, contra o time local. Ele volta ao futebol brasileiro após seis anos atuando no exterior.\nMatheus Índio passou por Portugal (Trofense e Vitória de Guimarães), Sérvia (Vojvodina) e China (Qingdao West Coast). O jogador se define como meia que atua como primeiro e segundo volante e mais avançado, o camisa 10.\nNa China, era o chamado volante "box to box", que sabe atuar de uma área até a outra. No futebol brasileiro, ele revela que gosta do estilo do chileno Erick Pulgar, do Flamengo.\n"Comecei (no São Caetano) como primeiro (volante), mas faço o segundo (volante) e gosto de pisar na área. Tenho uma boa leitura de jogo e gosto de chegar à frente. Na China, estava fazendo mais um 'box to box', jogando como (camisa) 8 e cheguei até a jogar como (camisa) 10. Mas a minha característica é volante, o (camisa) 5", disse o jogador, ao detalhar as características de jogo dele.