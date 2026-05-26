O Atlético-GO se prepara para o clássico diante do Goiás, no próximo sábado (30), às 16 horas, com a perspectiva de mudanças na formação titular para o jogo no Estádio Antônio Accioly. No time que será preparado por Eduardo Souza, uma novidade deve ser o lateral esquerdo Guilherme Lopes, de 24 anos e titular desde as primeiras partidas da temporada, nas quais foi o substituto de Guilherme Romão, posteriormente emprestado ao Santa Clara (Portugal).Lopes cumpriu suspensão no último jogo e teve de ser substituído pelo prata da casa Gustavo Daniel na rodada - derrota para o São Bernardo por 1 a 0. A presença do dono da camisa 6 é importante nas ações ofensivas e jogadas de lado desenvolvidas pelo Atlético-GO.Emprestado ao Atlético-GO pelo RB Bragantino, clube no qual atuou na equipe de base, o Red Bull Brasil, Guilherme Lopes tem no Dragão a marca da regularidade, pois atuou em 27 das 34 partidas do clube. Lopes é o terceiro jogador com mais atuações no elenco, atrás de Léo Jacó (30 jogos, dos quais apenas seis completos) e do goleiro Paulo Vitor (28 vezes).Na Série B, Guilherme Lopes fez um gol, na vitória sobre o Londrina (2 a 1), em que se antecipou num escanteio e tocou de calcanhar para abrir o placar. Quando se arriscou nas descidas pelo setor esquerdo, o lateral também foi decisivo na goleada (3 a 0) sobre a Abecat Ouvidorense, com dois passes para gols de Guilherme Marques, pelas quartas de final do Goiano.Logo depois, no clássico da semifinal do Goianão, em que o Dragão ganhou do Vila Nova (2 a 0), o cruzamento de Guilherme Lopes foi certeiro e encontrou o uruguaio Kevin Ramírez livre na área, para cabecear.O pior momento do lateral se deu na 5ª fase da Copa do Brasil, na disputa da vaga com o Athletico-PR que foi definida nos pênaltis no Antônio Accioly. Pelo Dragão, a segunda cobrança da penalidade foi de Guilherme Lopes. Ele tirou por completo do lance o goleiro Santos, mas a bola caprichosamente saiu rente à trave e reduziu as chances do time atleticano, que acabou eliminado em casa pelo xará paranaense.O Dragão se distanciou do G6 da competição após derrota (1 a 0) para o São Bernardo, soma 12 pontos e precisa da vitória em casa no clássico para melhorar a posição na Série B. O alviverde tem 16 pontos, no G6, e isso faz a equipe atleticana se sentir pressionada a elevar o aproveitamento nos clássicos locais, pois não tem se dado bem neles.O rubro-negro disputou três clássicos com o time alviverde na atual temporada, aínda não bateu o rival - são dois empates (1 a 1 e 0 a 0) e amargou a um revés (2 a 0) no primeiro jogo da final do Goianão, em pleno Accioly.Para o jogo pela 11ª rodada da Série B, o Dragão tem dúvida no ataque, pois depende da recuperação do seu goleador na Série B, o atacante Gustavo Coutinho, autor de três gols na Série B, nas cobranças de pênaltis.Coutinho iniciou a semana lesionado e faz tratamento após ter sido substituído no início do jogo com o São Bernardo - ele sentiu desconforto muscular, é dúvida, mas a comissão técnica espera tê-lo no sábado (30). Caso não possa atuar, Léo Jacó é opção, assim como Marrony pode ser adiantado para o ataque e Guilherme Marques voltar ao meio-campo. O time também pode ter modificações no meio-campo.