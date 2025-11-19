O Centro Oeste SAF corre para regularizar seu estádio para a sua estreia na primeira divisão do Campeonato Goiano de 2026. O Estádio Jaime Guerra, que fica em Nerópolis, sede do clube, tem capacidade para 3 mil torcedores e passa por reformas.\nOs vestiários foram demolidos e estão sendo reconstruídos do zero. Também estão em andamento obras de urbanização fora do alambrado de isolamento do campo, e a iluminação do estádio será trocada. Arquibancadas e cabines de imprensa também necessitam de ajustes. Em relação ao gramado, segundo o presidente da SAF, Rogério Mancini, ele já está apto para a elite do futebol goiano.\nLeia também\n+Goianão 2026 terá três grupos na 1ª fase; número de datas e dia de início dependem do fim da Série B\n“A regulamentação do estádio é fundamental. A gente quer disputar um campeonato no nível da primeira divisão do Goiano, então todos os processos para deixar o estádio apto são importantíssimos. A revitalização do campo já está 99% pronta, o gramado hoje é padrão de primeira divisão. Ainda estamos patinando em alguns pontos de vestiários, arquibancadas e cabines de imprensa, mas tenho plena ciência e confiança de que tudo ficará pronto a tempo. O estádio ainda está em reforma, temos pouco tempo, mas o gramado está praticamente concluído e acredito que vai dar certo”, disse Rogério Mancini.