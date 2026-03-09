Em sua primeira entrevista como novo goleiro do Vila Nova, Helton Leite falou sobre a referência de ter um pai que atuou na mesma posição. Ele também projetou os desafios com a camisa colorada e analisou a disputa pela titularidade, sobretudo após a ótima atuação de Dalberson na Copa do Brasil.\n“Eu vim aqui para fazer o meu trabalho, para ajudar o Vila Nova e para conquistar meu espaço. Então, nada mais do que isso. E o importante é que o Vila Nova esteja o mais alto possível na tabela, o objetivo é subir para a Série A. E eu vim aqui para ajudar nisso, dar resultado, é assim que funciona o futebol brasileiro. E quando tiver minha oportunidade, mostrar bem o meu trabalho”, disse.\nHelton Leite, de 35 anos, é filho do ex-goleiro João Leite, atualmente com 70 anos, que teve grande destaque no Atlético-GO entre as décadas de 1970 e 1980. O novo jogador do Vila Nova afirmou que a história do pai como atleta sempre foi importante para seu desenvolvimento profissional, mas a inspiração foi mais na vida pessoal.