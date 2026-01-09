O goleiro Dalberson, de 28 anos, chega para ser mais uma opção na meta do Vila Nova após a saída de Halls, titular na última temporada, que se transferiu para o Sport.\nO jogador avaliou o processo de adaptação ao clube e comentou sobre a disputa pela titularidade com Airton Michellon, que veio do Novorizontino e deve iniciar o Campeonato Goiano como titular, além de Gabriel Átila, formado na base do Atlético-MG.\nCircuito Mulher Unimed 2026 será realizado em 8 de março em Goiânia; inscrições estão abertas\n“Acredito que a disputa está sendo saudável (pela titularidade). Independentemente de quem começa jogando, todos torcem pelo companheiro e estão sempre prontos para atuar. Isso facilita bastante, principalmente quando chegam goleiros novos e não há um titular absoluto consolidado no clube. Estamos todos aqui em prol do Vila. Vou entregar o meu melhor e, quando tiver a minha oportunidade, podem ter certeza de que verão o meu melhor em campo”, analisou Dalberson.